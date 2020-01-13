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Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı

Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı
Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı

Bahçelievler’de park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler'de bir AVM'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki LPG'li araçta 3 kişi sigara içtiği esnada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan diğer 1 kişi ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Armağan Yılmaz

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