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Bahçelievler'de silahlı kavga: 1 ölü

Bahçelievler'de silahlı kavga: 1 ölü
Bahçelievler'de silahlı kavga: 1 ölü

Bahçelievler’de alacak verecek mevzusu yüzünden husumetli olan 2 kişinin kavgası ölümle sonuçlandı. Polis cinayete karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievler’de silahlı kavga: 1 ölü - Tıkla İzle

Olay, akşam saat 19.00'da Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi kavga etmeye başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle zanlı Bekir Karakuş devir aldığı dükkanın eski sahibi Ahmet Kaplan'ı silahla ateş ederek vurdu. Olayı gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise Kaplan'a müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaplan daha sonra sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Veysel Ensar Gökçegözog
 

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