Bahçelievler'de tahliye edilen binanın yıkımı tamamlandı

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı sakinleri, Perşembe akşam saatlerinde bodrum kattaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulunmuş, boşaltılan binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edilmişti. Binadakiler tahliye edilerek otellere yerleştirilmişti. Binada oturanlar değerli eşyalarını tahliye ederken, yıkım için de çalışma başlatılmıştı. Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Dün öğleden sonra yıkımına başlanan bina gece boyu sürdü. Yıkımı tamamlanan 6 katlı apartmanın enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak. Tehlike nedeniyle trafiğe kapatılan Alpay Caddesi ise, yıkımın tamamlanmasının ardından tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

Medeni Topaloğlu

İLGİLİ HABER Bahçelievler'de kolonları çatlayan binada oturanlar eşyalarını aldı

İLGİLİ HABER Kolonları çatlayan bina sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkılacak

İLGİLİ HABER Bahçelievler'de kolonları çatlayan binanın yıkımına başlandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.