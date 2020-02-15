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Bahçelievler'de yıkılan binada güvenlik önlemleri alındı

Bahçelievler'de yıkılan binada güvenlik önlemleri alındı
Bahçelievler'de yıkılan binada güvenlik önlemleri alındı

Bahçelievler’de dün öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken ve etrafındaki bir binaya da ağır hasar veren 7 katlı apartmanın enkaz kaldırma işlemlerinin ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Bahçelievler’de yıkılan binada güvenlik önlemleri alındı - Tıkla İzle

Bahçelievler Emek Caddesi Narlı Sokak'ta dün öğle saatlerinde 7 katlı boş bina büyük bir gürültü ile çökmüştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çöken binanın yanında bulunan apartman ağır hasar almıştı. Yapılan incelemelerin ardından vatandaşların hasarlı binaya girişine izin verilmemesine karar verilmişti. Olay yerinde dün akşam saatlerinden bu yana devam eden çalışmalar bugün tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından enkazın kaldırılmasının ardından yıkılan binanın çevresinde demir kapılar ile güvenlik önlemi alındı. Binanın yıkılmasıyla ağır hasar gören apartman ise inşaat parçası düşmemesi için tel örgü ile kapatıldı.

Armağan Yılmaz - Melike İnal

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