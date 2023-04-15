İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bahçelievler’de makas attığı iddia edilen sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında D-100 karayolu Bahçelievler mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti. Plakası belirlenemeyen bir otomobil karayolu üzerinde makas atarken diğer iki otomobilin kaza yapmasına sebebiyet verdi. Kaza yapan otomobillerden biri emniyet şeridinde bulunan yol yardım aracına arkadan çarparken yol yardım aracı durduğu yerde arkadan çarpmanın etkisiyle önündeki çekiciye çarptı. Diğer otomobil ise bariyerlere vurarak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suat Kaya hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Mehmet Furkan Doğan

İLGİLİ HABER
Arnavutköyde zincirleme kaza: O anlar araç kamerasına yansıdı Arnavutköy’de zincirleme kaza: O anlar araç kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
İLGİLİ HABER
Kırmızı ışık ihlalinin getirdiği kaza kamerada Kırmızı ışık ihlalinin getirdiği kaza kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.