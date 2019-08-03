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Bahçeli'nin 'Dönün' çağrısına Kocaeli'den 2 isim uydu

Bahçeli'nin 'Dönün' çağrısına Kocaeli'den 2 isim uydu
Bahçeli'nin 'Dönün' çağrısına Kocaeli'den 2 isim uydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Partililere geçen partililere “Dönün” çağrısı üzerine İYİ Partili iki isim MHP’ye katıldı.

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere yönelik olarak “Dönün” çağrısında bulunması üzerine İYİ Parti Kurucular Kurusu Üyesi Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş yeniden MHP'ye katıldı.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Bahçeli'nin çağrısı üzerine MHP'ye dönüş yapan iki üyeye rozetlerini taktı. Ünlü, rozet töreninde, “Liderimizin davetine icabet eden; İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Duran Yılmaz ve İyi Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş Bey'e partimize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” ifadelerinde bulundu.  

Nazım Özgün Erbulan

 


 

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