Bahçeli'nin Erdoğan jesti başarı getirdi

AK Parti ve MHP, ittifakla seçime girdiği ilçelerin çoğunu kazandı. Büyükşehirlerin yanı sıra ilçelerde de seçim sonuçları son ana kadar değişti. AK Parti'nin MHP adayına destek verdiği Adana'da seçim kaybedildi ancak ilçeler de çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı. Adana'da ittifak kapsamında AK Parti 3 ilçe, MHP ise 8 ilçe aldı. Adana'yı kazanan Millet İttifakı ise sadece 4 ilçe alabildi. AK Parti ittifak kapsamında Bursa'nın 13 ilçesinde kazanmayı başardı. MHP ise Yenipazar'ı aldı. Adıyaman'da son anda MHP'nin adayını çekerek ittifak kapsamına giren Besni ilçesinde AK Parti kazandı. Aydın'da AK Parti'nin adayı ittifak kapsamında 5 ilçede ipi göğüslerken, MHP mevcut belediyelerinden Nazilli ve İncirliova'yı İYİ Parti'ye kaptırdı. MHP, Aydın'da sadece Germencik ilçesini koruyabildi. Balıkesir'de ilginç bir tablo ortaya çıktı. AK Parti'nin MHP'ye destek verdiği 3 ilçe kazanılamadı. Ancak MHP'nin AK Parti'ye destek verdiği 17 ilçeden 10'u kazanıldı. Antalya'da AK Parti ittifak kapsamında 6 ilçe kazandı. MHP Alanya'da mevcut belediyesini korurken, Korkuteli ilçesini de aldı. CHP adayının kazandığı Eskişehir'de, Cumhur İttifakı 7 ilçe aldı. AK Parti 6 ilçede yarışı alırken, MHP ise 1 ilçede kazanmayı başardı. İlçelerde İstanbul'dan sonra en çok ittifak yapılan Konya'da dengeler değişmedi. 2 ilçede bağımsız adaylar kazandı ancak 24 ilçede AK Parti'nin adayları ipi göğüsledi. MHP ise Konya'da mevcut belediyelerinden Emirgazi'yi korurken, 2 ilçeyi daha aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğduğu Rize'nin Güneysu ilçesinde AK Parti'nin adayı seçimi aldı. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a jest olarak Güneysu ilçesindeki adayını geri çekmişti. CHP'nin kazandığı Artvin'de ise AK Parti sadece 2 ilçede ipi göğüsledi. Samsun'da AK Parti 13 ve MHP ise 2 ilçe aldı. Seçim çalışmaları sırasında her iki partinin ilçe başkanı da ittifaka uygun davranmadıkları gerekçesiyle görevden alınmıştı.

Türkiye Gazetesi