Bahçeli'nin mitinginde boş yer bulamayan vatandaşlar ağaca tırmandı

2023 seçimleri öncesi Erzurum'da miting düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurumlu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Binlerce vatandaşın doldurduğu miting alanında ise bazı vatandaşlar boş yer bulamadı. Miting alanında kendine yer bulamayan vatandaşlar da Bahçeli'yi dinleyebilmek için ağaçlara tırmandı.

Çağrı Korkmaz



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