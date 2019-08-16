Bahçeli'nin 'Yuvaya dönün' çağrısının perde arkası belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ay başında İYİ Partililere yönelik ‘yuvaya dönün' çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından İYİ Parti'den MHP'ye geçişler artarken, gözler Bahçeli'nin neden böyle bir çağrıda bulunduğuna çevrildi. Edinilen bilgilere göre; Bahçeli'nin ‘dönün' çağrısı sadece MHP'ye yönelik değil, bir başka amaç da Cumhur İttifakı'na katılım sağlanması. Bahçeli'nin partiyi 2023'e hazırlamak istediği, bu süreçte kendi mahallesini toplamaya çalıştığı belirtiliyor. Parti kurmayları, “MHP'ye gelmeleri önemli değil. AK Parti'ye de gidebilirler. AK Parti'deki bölünme hazırlığı çok büyük kopma yapmasa da, yüzde 2 bile değerli olacak. Önemli olan Cumhur İttifakı'na gelmeleridir” dedi.

Kurmaylar, Bahçeli'nin çağrısında, İYİ Parti'nin henüz partileşme sürecini tamamlayamaması, partide ayrıca bir kimlik sorunun yaşanmasının da etkili olduğuna dikkat çekti. Parti kurmayları ayrıca, “MHP'ye oyun oynandı ve bir kesim oraya gitti. Şimdi aynı oyun AK Parti'ye de oynanıyor. Bunlar Anayasayı değiştirmek istiyor. Meral Akşener konuşmasında bahsetti. CHP-HDP ve İP birlikte Kürt kimliğini tanımlayan Anayasa yapma girişiminde bulunabilir. Buna karşı İYİ Partilileri çekmeye dönük bir hareket” ifadelerini kullandı.

(Türkiye Gazetesi)