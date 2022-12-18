Bahçeli'yi karşılamaya binlerce araç gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Mersin'de “Aday belli, Karar net” mitingine katılacak. Miting öncesi kentin dört bir tarafından binlerce kişi alanı doldurmaya başladı. Kent merkezine 35 kilometre uzakta olan Erdemli'de Belediye Başkanı Mükerrem Tollu öncülüğünde 3 binden fazla aracın katılımı ile yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturuldu. Parti bayrakları ile donatılan araçlarda binlerce kişi peş peşe seyir halinde, Bahçeli'yi karşılamaya gitti.

Mersin'in önemli ve özel bir gün yaşayacağını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Binlerce gönüldaşımızla birlikte 2023 yılı için 'Aday belli, Karar net' düsturuyla hareket ettiğimiz mitinglerin en güzidesini en görkemlisini Mersin'de yapacağız. Diğer illerde olan kalabalık ve coşkunun çok daha mükemmelini Mersin'de icra edeceğiz. Katılımlarından dolayı konvoyumuzu şereflendiren Erdemli'mizin insanlarına çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızı da binlerce insanımızla karşılamanın şerefine nail olacağız inşallah. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, aydınlık Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

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