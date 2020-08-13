Bahçeşehir Koleji 17 ağustos'da anaokullarında yüz yüze eğitime başlıyor

“Uzaktan eğitimde en iyisini yapıyoruz ancak ‘Bir çocuk büyütmek için bir köy gerekir' diyoruz. Bu nedenle anaokulu öğrencilerimizin kampüslere dönmesinden mutluyuz.”

Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan “Bilim ve Danışma Kurulu”nun belirlediği önlem ve kurallar çerçevesinde anaokullarını yüz yüze eğitim için açacaklarını belirten Genel Müdür Özlem Dağ, tüm kademeler için online eğitimlere de aynı tarihte başladıklarını söyledi.

Koronavirüs pandemisinin ne kadar süre etkili olacağının bilinmediğini vurgulayan Özlem Dağ, bu süreçte kampüs yaşamının en güvenli şekilde devam etmesi için gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerini söylüyor. “Bir atasözünde de değinildiği gibi; ‘Bir çocuk büyütmek için koca bir köy gerekir.' Uzaktan eğitim ve teknoloji ile eğitimin en iyi şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Öte yandan çocuk eğitimi yalnızca kazanımlar ve belirli gelişim dönemlerinde çocukları desteklemenin ötesindedir. Çocuk, akranları ve çevresindeki yetişkinleri görerek de öğrenir. Bu öğrenme havuzu ne kadar geniş olursa çocuklar da o denli zengin kazanımlarla yetişirler.” diyor. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu ancak fiziksel sağlığın yanında sosyal ve duygusal gelişimin de en iyi şekilde ilerlemesi için kampüslere dönülmesinin önemli olduğunu söyleyen Dağ, en yüksek hijyen tedbirleri ve kuralların sıkı takibi ile 17 Ağustos itibarıyla anaokullarımızda bu süreci en iyi şekilde yürütmeye başlayacağız. Online eğitimde olduğu gibi yeni normalde kampüs yaşamında da örnek olacağız. Tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçmek için de hazırız. MEB'in izin ve onayı doğrultusunda tüm öğrencilerimizle yüz yüze eğitime geçmek için bekliyoruz.” diyor.

Anaokulu öğrencileri okullara Bilim ve Danışma Kurulu'nun belirlediği önlemlerle dönüyor

Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu olarak üç alt kuruldan oluşturulan Bahçeşehir Koleji Bilim ve Danışma Kurulu'nda tecrübeli eğitim yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri yer alıyor. Mart ayında uzaktan eğitim sürecine geçildiğinden bu yana her an kampüslere dönülecekmiş gibi hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Özlem Dağ, geçtiğimiz aylar içerisinde oluşturdukları Bilim ve Danışma Kurulu ile tüm önlemleri yeniden gözden geçirip güncellediklerini söylüyor. “Pandemi Dönemi Süreç Yönetimi Kitapçığı” altında toplanan önlemler, okula girişten itibaren tüm alanlarda nasıl hareket edilmesi konusunda Bahçeşehir Koleji öğrencilerine, velilere ve tüm personele rehberlik edecek. Alınan tüm tedbirler öğretmenler başta olmak üzere tüm personel tarafından yakından takip edilecek.

“Yeni normalde kampüs yaşamında da örnek olacağız.”

Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Koleji olarak başarılı bir sınav verdikleri söyleyen Özlem Dağ, İstanbul ve Ankara'daki teknoparklarda tam zamanlı olarak çalışan mühendis ve yazılımcılarının bu dönemde de hiçbir aksaklık yaşanmaması için çalıştığını ekledi. Dağ, uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Kolejinde attıkları adımları şu sözlerle özetledi: “Uzaktan eğitim dönemini iki yıldan bu yana okullarımızda kullandığımız yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla tamamladık. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönem itibarıyla öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Uzaktan eğitim sürecini en başarılı şekilde yürütmek için tüm donanımımızla hazır olsak da tüm öğrencilerimizin kampüslere döneceği günü heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm kampüslerimizdeki hazırlıklarımızla, yeni normalde yüz yüze eğitime hazırız.”

