Bahçeşehir Koleji Autodesk Türkiye iş birliğiyle bilgisayar destekli tasarım sertifika programı başladı

Autodesk Türkiye ve INTEGRA iş birliğinde hazırlanan “Online Fusion360 Dersi”, Bahçeşehir Kolejinin uzaktan eğitim platformu Metodbox üzerinden yayımlandı. Dersleri tamamladıktan sonra Metodbox üzerinden yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler, Autodesk Türkiye tarafından verilecek sertfikayı almaya hak kazanacak. Derslere tamamlayan öğrenciler, Metodbox üzerinden 19 Nisan Pazar günü yapılacak sınava katılacak. 100 üzerinden 85 puan ve üzeri not alan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.

Online eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler BostonDynamics'in “Spot” isimli robot köpeğini kendi tasarımlarıyla tekrardan tasarlayarak yarışmaya katılabilecekler.