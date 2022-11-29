Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül, Yiğit Arslan, James Gist, Jerry Boutsiele; konuk takım ERA Nymburk ise Marek Klassen, Martin Kriz, Eric Lockett, Gerel Simmons ve Nate Watson beşiyle başladı.

Kırmızı Ejderhalar yay gerisinden bulduğu isabetlerle maça çok iyi başlayıp skoru 15-5'e getirince konuk ekip çeyreğin bitimine 6 dakika 26 saniye kala molaya başvurdu. Molanın ardından Çekya temsilcisi 9-0'lık bir seri yakalayarak skoru 15-14 yaptı ve periyodun son dört dakikasına bu skorla girildi. Muhammed'in son bölümdeki skorer oyunuyla oyundaki üstünlüğünü yeniden tesis eden Bahçeşehir Koleji, maçın ilk dörtte birlik bölümünü 25-19 önde geçti.

Kırmızı Ejderhalar ikinci çeyreğe de iyi başlayan taraf oldu ve savunma sertliğiyle 6-0 seri yakalayarak ilk üç dakikayı 31-19 önde geçti. Konuk ekip, devrenin bitimine 5 dakika 42 saniye kala skor 36-25'ken bir mola daha aldı. Devrenin kalan kısmında dış atışlarla etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 53-40 önde girdi.

Soyunma odasından iyi dönen taraf ERA Nymburk oldu ve 16-8'lik seriyle skor 61-56'ya gelince çeyreğin bitimine 5 dakika 19 saniye kala Bahçeşehir Koleji molası geldi. Molanın ardından ERA Nymburk 13-3'lük bir seri yakaladı ve maçın son dörtte birlik bölümüne 69-64 önde girdi.

Son çeyreğe iki ekip de savunma sertliğini artırarak başlarken ilk üç dakikalık bölüm 67-73'lük skorla geçildi. Maçın son bölümünde oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Kırmızı Ejderhalar, parkeden 88-80 galibiyetle ayrılarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci zaferini elde etti.

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