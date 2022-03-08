Bahçeşehir Koleji, Aydın ilindeki 5'nci kampüsünü Söke'de açıyor

Toplantıda Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Söke Kampüsü Kurucu Temsilcisi Olcay Özbey başta olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan başta olmak üzere Bahçeşehir Koleji yönetim kadrosu ve eğitimcileri de yer aldı.

“Söke kampüsü 18 bin metrekarelik eğitim alanına sahip”

Toplantının açılışında katılımcı basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Bahçeşehir Koleji Söke Kampüsü Kurucu Temsilcisi Olcay Özbey, Söke kampüsünün sahip olduğu fiziki koşullar hakkında bilgiler verdi.

Bahçeşehir Kolejinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında hizmete açılacak Söke kampüsü 9 Bin m2'lik kapalı olmak üzere toplam 18 Bin m2'lik alana sahip olacak. İçerisinde müstakil anaokulu, ilk ve ortaokulu ve spor tesisleri olan bir yapıya sahip kampüste hazırlıkların son hızla devam ettiği belirtildi.

Olcay Özbey, “Söke kampüsümüzde devam çalışmayla kampüs, Bahçeşehir Koleji fiziki standartlarına uygun hale getiriliyor. Ülkemizin geleceğine yön veren gençler yetiştirmek için bütün azim ve gayretimizle çalışacağız. Genel müdürlüğümüzün de desteğini arkamıza alarak, çok güzel bir nesil yetiştireceğimize olan inancımız tam” dedi.

“Aydın'da açılacak 5'inci kampüsle artık Aydın'ın yerlisiyiz”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ; Aydın şehir merkezinde 2, Nazilli ve Kuşadası'ndan sonra Söke'de açılacak kampüs ile birlikte Aydın ilinde 5. kampüsü açacak olmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

“Bahçeşehir Koleji olarak artık Aydın'ın yerlisiyiz” diyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ; “Aydın ili vizyon ve misyonumuzu, yaptığımız tüm faaliyetleri bilir. Söke'de çok kapsamlı bir kampüsün hazırlıkları var. 1000'in üzerinde bir kontenjanla okul öncesinden, liseye kadar eğitime başlayacaklar. En kısa sürede bir-iki yıl içinde lise de dahil olacak” dedi.

“Bahçeşehir Koleji dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyor”

Bahçeşehir Kolejinin dünya vatandaşı bireyler yetiştirme amacıyla Türkiye'nin lider eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Özlem Dağ; “27 yıl önce yola çıktık. Bugün Türkiye'nin doğusundan batısına, Kars'tan Edirne'ye, Antalya'dan Sinop'a kadar okullarımızda Türkiye'nin geleceğini yetiştiriyoruz. Bahçeşehir Koleji bir öğretmen okulu. Kurucularımız Enver ve Semra Yücel hocalarımla başlayan bu süreçte; öğretmenlerimize verdiğimiz değer, öğretmenlerimiz üzerinden onların aracılığıyla eğitim-öğretime yaptığımız yatırımlarla övünen bir kurumuz. Akademik altyapı, psiko-sosyal gelişimi ile sadece Türkiye'de değil, dünyada söz sahibi olacak lider bireyler yetiştirmeyi hedefledik. Hedefimiz; dünyada ne yapılıyorsa en doğrusunu alıp Türkiye koşul ve ihtiyaçlarına entegre etmek, daha önemlisi Türkiye'den dünyaya açılacak eğitim modellerine Türkiye'de liderlik eden bir eğitim kurumu olmaktı. Ne mutlu ki artık bunların sonuçlarını uzunca bir süredir paylaşıyoruz. Yabancı dilde çift dil eğitim modelimiz bugün Türkiye'de pek çok okul tarafından uygulanıyor. Fenden matematiğe, müzikten güzel sanatlara proje tabanlı bir yaklaşımla öğrencilere hayal ettirebilmek, hayal ettiklerini hayata geçirebilmek için akademik altyapıyı kazandırıp bunları uygulayabilmek eğitimimizin temellerini oluşturuyor. Tüm bunları anaokulundan itibaren çocuklarımıza verebilmek eğitim için çok kıymetli. İletişim becerileri güçlü, birlikte çalışabilen gençler yetiştiriyoruz. Bütün bunları yapabilmek için güçlü bir akademik altyapı, iyi konumlanmış donanım ve heyecan anlamında bunlara hazır öğretmen kadrosu, uygun fiziki ortamları yapmak zorundasınız. Şu anda 100 bine yakın öğrencimiz, 14 bine yakın eğitim öğretim kadromuzla çok büyük bir aile olarak Türkiye'de bu işin en iyisine, kaliteli eğitime imza atıyoruz. Bunları sizlerle gurur duyarak paylaşıyorum. Bunu sadece Bahçeşehir Koleji için paylaşmıyorum; Yaptığımız her işi ve katkıyı, eğitim-öğretim camiasına, eğitim ekosistemine sunulan katkı olarak paylaşıyorum” dedi.

“Söke'de de Fen ve Teknoloji Lisesi olacak”

Özlem Dağ; “Tüm bu vizyonu Olcay Hocam ve ekibi 2016 yılından bu yana Kuşadası'nda uyguluyor. Kuşadası'nda yaptıkları çalışma ve kattıkları değerle Söke'de de başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.

Türkiye'nin gelecek projesi olarak değerlendirdiği Fen ve Teknoloji Liseleri konusunda Bahçeşehir Koleji olarak öncü olduklarına da dikkat çeken Özlem Dağ; 15 yıl önce Fen ve Teknoloji Liselerinin ilk kampüsünün özel bir lise programı olarak açıldığını belirtti. Seçmeli derslerle birlikte programlarının güncellendiğini ifade eden Özlem Dağ; “Övünerek söylüyorum ki bu programlar öğretmenleriyle birlikte öğrenciler tarafından hazırlandı. Bu programlar bugün dünyanın konuştuğu programlar. Yapay zekâ, siber güvenlik, lisanslama araçları, robotik sistemler gibi dersler öğretmen, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz tarafından hazırlandı, Talim Terbiye'ye sunuldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi için de bir ilktir. 11 dersin onayı bu şekilde alındı ve Bahçeşehir Koleji Fen-Teknoloji Liselerinde bu dersler okutuluyor. İnşallah Söke'de de Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden biri olacak” diye konuştu.

Toplantıda Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da kısa birer konuşma yaparken, toplantı basından gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

Levent Tuncer

