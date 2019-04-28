Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü'nden ‘kelebek çocuklar' için anlamlı etkinlik

Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü bu yıl 5'incisi düzenlenen bahar şenliklerinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. Şenliklerde, toplum tarafından çok bilinmeyen kelebek hastalığına dikkat çekmek ve hastalıktan muzdarip çocuklara yardım sağlayabilmek için elde edilen gelirlerin tamamı Kelebek Çocuklar Derneğine bağışlandı. Etkinlik sayesinde bakımı oldukça zor olan kelebek hastası çocuklara, okul ve duyarlı aileler tarafından yardım eli uzandı.

Festivale, Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı ve aynı zamanda sanatçı olan Fulden Uras da katıldı. Uras, katılımın çok yüksek olduğunu söyleyerek hem okul yöneticilerine hem de ailelere teşekkür etti.

"Kelebek çocuklar için Türkiye'nin kanayan yarası"

Tek amaçlarının kelebek hastalığı için farkındalık oluşturmak ve hasta çocukların yaralarını sarabilmek olduğunu dile getiren sanatçı ve Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras, "Bizler bugünü Bahçeşehir Koleji'nde kelebek çocuklar için geçiriyoruz. Kelebek çocuklar için Türkiye'nin kanayan yarası diyebilirim. En yakındığımız nokta hastalığımızın kimse tarafından bilinmemesi. Bu açıdan çok sıkıntı ve sorun yaşıyoruz. Yanlış tedavi ve yönlendirme sonucunda doğar doğmaz bebeklerimizi kaybediyoruz. Tek amacımız Kelebek Çocuklar Derneği olarak bu hastalığa farkındalık oluşturmak ve kelebek çocuklarımızın yaralarını sarabilmek. Bahçeşehir Koleji çok uzun zamandır hazırlanıyor. Güzel bir etkinlik planladı. Dışarısı çok kalabalık. Katılım çok yüksek. Bu anlamda hem okul aile birliğine hem katılan velilere hem de hiç tanımadan görmeden hasta olan kardeşlerine yardımcı olan bu gönlü güzel çocuklara çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

"Kelebek hastalığının farkındalığını çevreye yansıtmak istedik"

Bu etkinlikle okul olarak hem kelebek hastası çocuklara yardım etmek istediklerini hem de bu hastalığın farkındalığını çevreye yansıtmak istediklerini ifade eden Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü Müdürü Meral Kunter, "Bahçeşehir Koleji olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir kurumuz. Bu sebepten kaynaklı Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü olarak bu sene 3'üncüsü düzenlediğimiz bahar festivalimizi kelebek çocuklar yararına düzenliyoruz. Onların sağlığını daha konforlu hale getirmek için bir festival düzenledik. Kelebek çocuklarımız çok hassas yapıya sahipler. Ciltlerinde çeşitli yaralar çıkıyor. Sadece vücutlarının dışında değil içinde de yaralar çıkabiliyor. Onların bakımları aileler için çok çok zorlayıcı olabiliyor. Biz çocuklarımıza destek olmanın ötesinde aslında böyle bir hastalığın farkındalığını da çevreye yansıtmak istedik. Bahar festivalimiz de çocuklar eğleniyorlar ama onlar eğlenirken bir takım ücretli etkinliklerimiz de var. O ücretli etkinliklerden elde ettiğimiz gelirleri biz çocuklarımıza bağışlayacağız “ dedi.

Alper Suat Tutaşı

