Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı

Türkiye'nin başarılı öğrencilerine proje ve üretim odaklı eğitim sunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15. yılı pandemi önlemleri çerçevesinde Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te kutlandı. Kutlama programına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımıcısı Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Türkiye genelinde bulunan 16 Fen ve Teknoloji Lisesi'nin okul müdürleri, yöneticiler, basın mensupları ve dünyanın en iyi üniversitelerinde öğrenim görmekte olan geçmiş dönem Fen ve Teknoloji Liseleri mezunları ile Harvard, Brown ve Stanford üniversitelerinden kabul alan 2021 yılı mezunları katıldı.

"Bizim çocuklarımız dünyadaki gençlerin gerisinde kalmamalı"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, dünyanın sürekli değiştiğinin altını çizerek, "Biz de bu değişime uymak zorundayız. Fen ve Teknoloji Liseleri'nde çok önemli başarılara imza atan öğrenciler yetiştirdiğimizi görüyorum. 30 yıldır dünyayı dolaşıyorum. Dünyanın iyi yerlerinde, iyi okulları görme gayreti içerisindeyim. Nerede iyi bir şey varsa, onu ülkeme getirme gayreti içerisindeyim. Biz dünyanın gerisinde kalmamalıyız. Bizim çocuklarımız dünyadaki gençlerin gerisinde kalmamalı. Onlar hangi standartlara sahipse, bizim çocuklarımız da o standartlara sahip olsun. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri'ni 15 yıl önce bu hedefle kurduk. Bahçeşehir Üniversitesi de büyük bir şans bizim için. Eğitim modelleri olsun, üniversite seviyesinde dersler olsun, üniversitemizdeki öğretim üyelerimizin konuk öğretmenlikleri olsun üniversitemizden çok besleniyoruz, her şeyi öğrenebileceğimiz bir yer. Dolayısıyla daha fazla ileriye gideceğimizi, Fen ve Teknoloji Liselerinin başarılarının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu okullarımız bugün dünya çapında okullar. Dünyanın en iyi liselerinden eksiğimiz yok, fazlamız var" dedi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise yaptığı konuşmada, "Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15 yıllık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım, bu projenin başarılarla daha da büyüyeceğini ve bu projenin bir Türkiye projesi olarak her yıl daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Binlerce gencimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için çalışıyoruz ve bu konuda katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, "Bugün çok mutlu ve gururluyum. 15 yıla o kadar çok şey sığmış ki, bugün konuşmama bunları sığdırmam pek mümkün görünmüyor. Fen ve Teknoloji Liseleri'nin açılış sürecini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin ilerlemesi için başlayan süreçteki seferberliklerine benzetiyorum. Bu süreçte önemli olan ise eğitim seferberliğidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin 2021 mezunlarından, Cornell Üniversitesi'nde burslu olarak Bilgisayar Bilimi eğitimi görecek olan Alkım Ekin Argüz ise, "Fen ve Teknoloji Lisesi'nin 5 yıl boyunca değişimine tanıklık ettim. 23 yol arkadaşım ile başladığımız bu yolda, FenTek benim için çok önemli bir yere sahip" dedi.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi 2021 mezunlarından, Stanford Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Felsefe eğitimi görecek olan Zeynep Naz Avcı, "Öğretmenlerimin önderliğinde ilgi alanlarımı keşfederek, yörüngemde hızlanmaya başladım. Okulum bana, hedeflerim için durmadan yürümeyi öğretti" dedi.

Fen ve Teknoloji Liseleri hayatın her alanında başarılı bilim insanları yetiştirmek hedefiyle 2006 yılında kuruldu. İstanbul Bahçeşehir'deki ilk kampüsünün ardından Fen ve Teknoloji Liseleri 2021 yılı itibarıyla 16 kampüste eğitim öğretim veriyor. Enver Yücel'in akademik başarı yanında öğrencilere proje odaklı bir eğitim sunmak hedefiyle kurduğu Fen ve Teknoloji Liseleri, Türkiye'de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Fen ve Teknoloji Liseleri, üniversite ve sektör iş birlikleri ile öğrencilere henüz lisedeyken üst düzey projelere katılma ve üniversite giriş seviyesinde dersler alma olanağı sunuyor.

Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Robotik yarışmaları, bilim olimpiyatları, patent ve faydalı modeller konusunda yoğun bir şekilde çalışan öğrenciler bu alanlarda aldıkları ödüllerle hem Türkiye'de hem dünyada isimlerinden söz ettirdiği belirtildi. 2009 yılından beri ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarında kupa ve ödül kazanan Fen ve Teknoloji Liseleri robotik takımları "Dünya Şampiyonluğu" dahil 60'ın üzerinde kupanın sahibi olarak önemli başarıya imza attı. Her yıl ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına katılan öğrenciler, dereceler kazanırken, bilim olimpiyatları için yoğun hazırlıkların gerçekleştirildiği okullarda öğrenciler, elde ettikleri olimpiyat başarılarıyla dünya üniversitelerinden de kabul alıyorlar. Öğrenciler ayrıca her sene başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası bilim proje yarışmalarına katılarak bilime yön verecek inovatif buluşlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin patent başvurusu yapmış okulu olan Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, ürettikleri faydalı modellerle de inovasyon ve bilimi bir araya getiren projelere imza attığı belirtildi.

Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce aday başvurusu alan Harvard, MIT, Stanford, Brown gibi saygın üniversitelere burslu olarak kabul edilirken, öğrenim görmeye veya burslu öğrenim görmeye hak kazanacak adayları bekleyen zorlu eleme sürecini başarıyla geçen öğrenciler, yalnızca akademik başarıları ile değil ortaöğretimleri boyunca katıldıkları projeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel yetenekleriyle ilgili değerlendirmelere de tabi tutuluyorlar.

Fen ve Teknoloji Liseleri mezunlarının prestijli üniversitelere kabul alması geleneği, 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı için de bozulmadı. Bahçeşehir Koleji liselerinden mezun olan 120'yi aşkın öğrenci aralarında Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Brown, Cornell'ın olduğu 50'yi aşkın saygın dünya üniversitesinden burslu kabul aldı.

İzmirli Zeynep Naz Stanford Üniversitesi'ne, Alkım Cornell'e gidiyor

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi 2021 mezunu Zeynep Naz Avcı, mühendislik alanında dünya sıralamasında başarılı 2. üniversite olan Stanford Üniversitesi'nden kabul aldı. Zeynep Naz, Stanford'da Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Felsefe eğitimi görecek. 10. sınıf öğrencisiyken yine Stanford Üniversitesi'nden bir akademik dönem eğitim almak üzere kabul alan Zeynep Naz, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde 8 haftalık eğitim görmüştü. Fen ve Teknoloji Lisesi'nin 2021 mezunlarından Alkım Ekin Argüz ise Cornell Üniversitesi'nde burslu olarak Bilgisayar Bilimi eğitimi görecek. Alkım, aynı zamanda ABD'nin saygın teknik üniversitelerinden Worcester Polytechnic Institute'den yine Bilgisayar Bilimleri bölümü için kabul aldı.

Diyarbakır'dan Harvard ve Brown'a tam burslu kabul

Bir başarı haberi de Nisan ayında Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden geldi. Siyaset ve ekonomi dünyasının önemli isimlerini mezun eden, her yıl dünya genelinde yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown, Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini tam burslu olarak kabul etti. Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Dicle Ezgi Ekinci ve Nehir Toklu Harvard'dan, Seyit Metin Barut ise Brown'dan tam burslu kabul aldılar. Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi'nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri'ne; Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'ne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'ne tam burslu olarak kabul edildi.