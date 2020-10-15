Bahçeşehir Kolejinden 8. ve 12. sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı

Bahçeşehir Koleji, dijital eğitim alanındaki deneyimini Türkiye genelindeki 8. ve 12. Sınıf öğrencileri ile paylaşıyor ve dijital ortamda seviye tespit sınavı yapıyor. Kolej öğrencilerinin yanı sıra, tüm okullardan seviyesini öğrenmek isteyen 8. Ve 12. sınıf öğrencileri ücretsiz olarak bu sınava girebilecek.

Sınavlar LGS ve YKS formatında olacak

8. sınıflar için online sınav 24 ekim 2020'de yapılacak. Sınava son başvuru tarihi 22 Ekim 2020 olacak. Sonuçlar ise 26 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. 12. sınıflar için başvuru tarihi 25 Ekim olacak. 7 Kasım'da TYT, 8 Kasım'da ise AYT yapılacak. Sınav sonuçları 10 kasım'da açıklanacak.

Öğrenciler seviyelerini görecekleri sınav karnelerine ücretsiz olarak ulaşabilecekler.

Ayrıca sınava giren öğrenciler, SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu kazanabilmek için düzenlenecek bireysel sınava da katılma hakkı kazanacaklar. Seviye tespit sınavının tüm soru çözüm videolarına dijital eğitim platformu üzerinden ulaşılabilecek.

Her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğinin altını çizen Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan; ”Kurum olarak bu konuda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Dijital eğitimin artık hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu alandaki 10 yıllık deneyimimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İsteğimiz tüm öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi. İşte bu nedenle okul ayrımı yapmadan 8. ve 12. sınıf öğrencilerini ücretsiz katılabilecekleri bu sınava davet ediyoruz. Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanma şansı yakalayacakları bireysel sınava katılmaya hak kazanacaklar. Belki de yeni bir geleceğe kapı açma şansı yakalayacaklar.”