Bahçeşehir Üniversitesi, barış, adalet ve güçlü kurumlar sıralamasında Türkiye birincisi oldu

Dünyanın en prestijli ve önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'un (THE), dünyanın temel on yedi sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda üniversiteleri değerlendirdiği “THE 2023 Etki Sıralaması” verilerini açıkladı. Türkiye sıralamasına göre, Mütevelli Heyeti Başkanlığını Enver Yücel'in yaptığı, bu yıl 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), yükselişini hızla sürdürürken, başarısını, barış, adalet ve güçlü kurumlar kategorisinde Türkiye 1'incisi olarak taçlandırdı. BAU ayrıca, aynı verilere göre, nitelikli eğitim kategorisinde 3'üncü, sanayi, yenilikçilik ve alt yapı kategorisinde 11'inci oldu. Bahçeşehir Üniversitesi bu yılki başarısıyla, geçen yıla göre, barış, adalet ve güçlü kurumlar kategorisinde 7'nci sıradan 1'inciliğe, nitelikli eğitim kategorisinde 10'uncu sıradan 3'üncülüğe yükselmiş oldu. İki kategoride ilk ona girmeyi başaran BAU, tüm alanları kapsayan genel ortalamasını 70.7'ye yükselterek Türkiye'nin ve dünyanın en nitelikli üniversiteleri arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koydu.

“Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik girişimlerimizle fark oluşturuyoruz"

Her bölümden tüm öğrencilere bu konuda eğitim verdiklerini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Bahçeşehir Üniversitesi olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik yenilikçi girişimlerimiz ile fark oluşturan bir üniversiteyiz. Bu çerçevede bünyemizde yer alan BM merkezimiz ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının her bir amacına yönelik farklı çalışmaları gerek yerel gerekse uluslararası partnerlerimiz ile gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ders müfredatlarına entegre edilmesini sağlayarak öğrencilerimizin alanları ne olursa olsun bu konuda inter disipliner çalışabileceği alanlar oluşturduk. Akademisyenlerimizin projeleri ve araştırma çıktıları da bu süreci destekledi. Kısacası, üniversitemizin yer aldığı sıralamalardaki bu başarı sıkı bir çalışma ve ekip işidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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