Bahçeşehir Üniversitesi Global Compact'e üye oldu

160'dan fazla ülkenden 15 bine yakın üyesi bulunan ve dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi olan, United Nations (UN) Global Compact'e Bahçeşehir Üniversitesi'nin üyeliği gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanlığını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sn. António Guterres'in yürüttüğü United Nations (UN) Global Compact, dünyaya ve insanlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi oluşturmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik etmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılması amacıyla yıllardır faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi, belirlenen kriterlere uygun faaliyetlerini sürdürecek.

Katılımcı üye şirketlerin, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda çalışmalar yürütülmesi beklenmekte. Bu ilkeler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi esaslarına göre tasarlandı. Üyelik kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılması amacıyla eğitimlerini ve faaliyetlerin arttırılacağı Bahçeşehir Üniversitesi'nde, tüm prosedürlerin belirlenen ilkelere uygun hale getirilecek.

“Çalışmalar ve küresel iş birliklerini arttırarak sürdürecek”

Üyelikle ilgili açıklamada bulunan CİFAL İstanbul, UNİTAR Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydemir, “Bahçeşehir Üniversitesi, ulusal ve uluslararası olarak yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz hafta itibarı ile United Nations (UN) Global Compact insiyatifinin bir üyesi olmuştur. UN Global Compact'in çalışmaları insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele kapsamında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun olarak tasarlanan ilkelere dayanmaktadır. Haziran 2019'da Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) resmi ortaklığı ile Türkiye ve Doğu Avrupa'daki ilk ve tek Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi CIFAL Istanbul'u hayata geçiren BAU, nitelikli eğitim, cinsiyet eşitliği ve dünya barışı alanındaki küresel çalışmalarıyla Times Higher Education Etki Sıralaması'nda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yerini almıştır. Sürdürülebilir kalkınma alanında yaptığı atılımlar ile Birleşmiş Milletler Küresel Üniversite Koalisyonu'nun bir parçası haline gelen BAU, UN Global Compact üyeliği ile özellikle iş dünyası ve özel sektör iş birlikleri ve ortaklıklarını arttırarak, kapsayıcı bir küresel ve döngüsel ekonominin hayata geçmesi için çalışmalarını hızlandıracaktır. Üniversite, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi sonrası hayatı gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir ve barışçıl kılmak adına öğrencisinden Mütevelli Heyeti'ne kadar her seviyede çalışmalarını küresel iş birliklerini arttırarak sürdürecektir” dedi.