Bahçeşehir Üniversitesi, TÜBİTAK endeksinde 14 sıra birden yükseldi

Türkiye'deki üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının değerlendirildiği, TÜBİTAK tarafından yayımlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, bu yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 192 üniversitenin incelendiği endekste, geçen yıl 38. sırada yer alan Bahçeşehir Üniversitesi, bu sene 24'üncü sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Dört konu başlığı altında 23 göstergeye göre sıralandılar

TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen 192 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin değerlendirildiği endekse, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 287 kurum katkılarını sundu. Üniversiteler, endekste, “bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği”, “fikri mülkiyet havuzu”, “iş birliği ve etkileşim” ile “ekonomik katkı ve ticarileşme” olmak üzere 4 konu başlığı altında 23 göstergeye göre sıralandı. Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada üniversitelerin, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde en önemli basamak olduğunu vurguladı.

BAU, en girişimci 50 üniversite içinde yer aldı

Girişimcilik, inovasyon, start-up kültürünü kuruluşundan bu yana benimseyen, MIT ve Harvard üniversitelerinin ortasında, Google, Amazon ve Facebook'a komşu olan ABD'nin eğitim, finans ve teknoloji merkezi olan Boston'da Yenilik ve Girişimcilik Merkezi bulunan Bahçeşehir Üniversitesi, bu yılki başarısıyla endekste toplamda 48.73 puan alarak en girişimci 50 üniversite içinde yer almış oldu.

“Ülkemize ve uluslararası kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversite olma hedefimizde ilerliyoruz”

Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz, üniversite olarak elde ettikleri başarıyla ilgili olarak, “Üniversitemizin 2020-2023 stratejik planı içinde ana hedefler arasında ‘Bahçeşehir Üniversitesi'nin girişimcilik ekosistemini yeniden tasarlamayı' ilk üç hedefimiz arasında almıştık. Bunun sonuçlarını sıralamada ekonomik ve toplumsal faydaya katkı boyutunda yükselişimiz ile açıkça görüyoruz. Özellikle araştırma çıktılarının ticarileşmesi ile topluma yenilikçi ürün ve hizmet sunan akademik girişimcilerimizin katkıları öne çıkıyor. Bundan sonrasında da ekonomik ve toplumsal katkı boyutunda BAU öğrenci ve mezunlarının kurduğu şirketlerin aldığı yatırımlar ile üniversitemizin yükselişinin devam edeceğini öngörüyoruz. Yatırım alan Türk girişimcilerinin global pazara açılması amacı ile üniversitemizin girişimcilik operasyonlarını yürüten merkezi BAU Hub, uluslararasılaşma programları yürütüyor. Örneğin Belçika'da Leuven Teknopark'da girişimcilik ve inovasyon merkezimize ek olarak BAU BUG Lab Tekmer ile dijital oyun girişimleri için de Berlin'de programlar geliştiriyoruz. Ülkemize ve uluslararası kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversite olma hedefimizde emin adımlarla ilerlediğimizi belirtmek isterim. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

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