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Bahçesinde bulduğu hayvan şaşırttı

Bahçesinde bulduğu hayvan şaşırttı
Bahçesinde bulduğu hayvan şaşırttı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yılın 7 ayı uyuyan, fındık faresine benzerliği ile bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüldü. Ağaç yediuyurunu bulan vatandaş hayvanı bir süre besledikten sonra doğaya saldı.

Ağaç yediuyuru, Nizamettin Kapar isimli vatandaş tarafından bağ evinin bahçesinde bulundu. Hayvanı önce fareye benzeten Kapar, ardından internette yaptığı araştırmada ağaç yediuyuru olduğunu anladı. Kapar sonrasında ise ağaç yediuyurunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrenince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kurum yetkilileri Kapar'a hayvan yaralı değilse tekrar doğaya salınabileceğini söyleyince Kapar da bir süre hayvanı besledikten sonra doğaya bıraktı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ağaç yediuyurunun genellikle ormanlık alanlarda yaşadığı ve yılın 7 ayını uykuda geçirebildiği belirtildi.

Gökten Ceylan

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