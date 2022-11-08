Bahçesindeki otları yakarken yangın çıkardı

Yangın, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D., temizlik amacıyla bahçedeki otları yakmak istedi. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler, 10 dönümlük bahçeyi sardı. İhbarla olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, bölgede bulunan fındık fabrikasına sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Enes Bektaş - Ali Yıldız

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