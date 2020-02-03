İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçeye dökülen soba külü 2 katlı evi küle çevirdi

Bahçeye dökülen soba külü 2 katlı evi küle çevirdi
Bahçeye dökülen soba külü 2 katlı evi küle çevirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde soba küllerinin bahçeye dökülmesi ile odunların tutuşması sonucunda 2 katlı prefabrik ev alev alev yandı.

Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Akça Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Görer isimli vatandaşa ait 2 katlı prefabrik evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, rüzgarın etkisi ile alevler tüm evi sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının ilk belirlemelere göre bahçeye dökülen soba küllerinin arasındaki közlerin odunları tutuşturması sonucunda çıktığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Kanber
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.