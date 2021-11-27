Bahtsız driftçiye polis sürprizi

Olay, sanayi sitesi sanayi camii karşısında yaşandı. 07 DHT 66 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobiliyle drift yapan K.C.A. isimli genç, drift yaparken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi ile burun buruna geldi. Trafik polislerini karşısında gören K.C.A. trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak kaçarken, tüm olanlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sanayi Sitesi içerisinde kısa süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan aracı kullanan K.C.A. ‘ya drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve trafik polisinin dur ihtarına uymamak suçlarından 7 bin 14 lira ceza kesildi.

Arif Kaplan

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