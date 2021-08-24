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Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti

Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti
Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli şekilde gerçekleştirilen hava harekatında 28 terör hedefi imha edildi. 20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Bakan Akar'ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üsse döndü.

Bakan Akar'ın sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu sevk ve idare etmesi esnasında ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti.

Mustafa Cenik - Sadettin Aliusta
 

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