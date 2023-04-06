Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Hulusi Akar ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'de yaşanan deprem felaketine duyulan üzüntü, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmış olmasının önemi, Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Bakan Akar ise görüşmede deprem felaketi sonrasında ABD'nin sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Akar ayrıca NATO'nun Açık Kapı Politikasını her zaman desteklediğini, Finlandiya'nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiği ve en kısa zamanda İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit ettiğini vurgulandı. Austin ise deprem yaralarının sarılması bağlamında ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunun altı çizildi.

Doğukan Gürel

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