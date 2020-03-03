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Bakan Akar açıkladı: '1 askerimiz şehit oldu'

Bakan Akar açıkladı: '1 askerimiz şehit oldu'
Bakan Akar açıkladı: '1 askerimiz şehit oldu'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İdlib'de bir şehidimiz var"

MSB'den açıklama: "1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralı"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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