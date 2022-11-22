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Bakan Akar açıkladı! 3 bin 585 terörist etkisiz hâle getirildi

Bakan Akar açıkladı! 3 bin 585 terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Akar açıkladı! 3 bin 585 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 36 bin 854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

"İstanbul'da kurulan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından toplam 12 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır."
 

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