Bakan Akar açıkladı! 3 bin 585 terörist etkisiz hâle getirildi

"İstanbul'da kurulan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından toplam 12 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır."



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