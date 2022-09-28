İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Akar: 'Alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz'

Bakan Akar: 'Alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz'
Bakan Akar: 'Alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de teröristlerin polisevine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Mehmetçik karşısında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır" dedi.

Bakan Akar: 'Alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz' - Tıkla İzle

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad eden Akar, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polise Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Akar, "Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
 

İLGİLİ HABER
Mersindeki bombalı terörist saldırısı turist kamerasında Mersin’deki bombalı terörist saldırısı turist kamerasında
İLGİLİ HABER
Mersinde hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu! Mersin'de hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu!
İLGİLİ HABER
Mersinde kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi
İLGİLİ HABER
Mersinde polis noktasına bombalı araçla saldırı! 1 şehit Mersin’de polis noktasına bombalı araçla saldırı! 1 şehit
İLGİLİ HABER
Mersindeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Mersin'deki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.