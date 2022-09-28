Bakan Akar: 'Alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz'

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad eden Akar, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman polise Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Akar, "Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



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