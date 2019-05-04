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Bakan Akar Anıtkabir'i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu'na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir'i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu'na katıldı
Bakan Akar Anıtkabir'i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından OYAK Genel Kurulu’na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Akar daha sonra saygı duruşunda bulundu. Bakan Akar ve beraberindeki heyet Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 59'uncu OYAK Genel Kurulu'na katıldı.  

Mevlüt Hasgül

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