Bakan Akar, Avrupa'daki Türk dernek ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığındaki kabulde Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulurken, dernek ve STK temsilcilerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hadi Turus, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) eski Genel Başkanı Zafer Sırakaya da eşlik etti.

Ziyarette yurt dışından gelen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonu Başkanı Fuat Mansuroğlu, Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Direktörü Burhan Sağlam, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler ve Hayrat Vakfı Avrupa Temsilcisi Mehmet Köroğlu yer aldı.

Adem Aslan