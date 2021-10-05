İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’da Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Gürcistan'daki temasları kapsamında Gürcistanlı mevkidaşı Juansher Burchuladze ile görüştü.

Bakan Akar sonrasında, Telavi kentinde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, bölgedeki savunma ve güvenlik, Azerbaycan-Türkiye işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Gürcistan ziyaretinde Bakan Akar'a Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşlik ediyor. Bakan Akar, ikili görüşmelerinin ardından Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantı sonrasında bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İlkin Hüseynov

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.