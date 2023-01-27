Bakan Akar beraberindeki komuta kademesi ile 1. Ordu Komutanlığı'nda

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1. Ordu Komutanlığı'na geldi. Selimiye Kışlası'nda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Daha sonra Akar faaliyetlere ilişkin brifing alarak talimatlar verdi.

Oğuzhan Halil Özbek

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