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Bakan Akar beraberindeki komuta kademesi ile 1. Ordu Komutanlığı'nda

Bakan Akar beraberindeki komuta kademesi ile 1. Ordu Komutanlığı'nda
Bakan Akar beraberindeki komuta kademesi ile 1. Ordu Komutanlığı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar beraberindeki komuta kademesi ile 1. Ordu Komutanlığı’nda - Tıkla İzle

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1. Ordu Komutanlığı'na geldi. Selimiye Kışlası'nda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Daha sonra Akar faaliyetlere ilişkin brifing alarak talimatlar verdi.

Oğuzhan Halil Özbek

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