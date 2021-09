Bakan Akar: 'Bu alçakların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde düzenlenen etkinlikte gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Buluşma sonrasında Atatürk Kültür Sitesi'nde yer alan toplantı salonunda bir konuşma yapan Bakan Akar, “Milletimiz şanlı tarihimiz boyunca, söz konusu vatan olduğunda kahramanca çarpışmaktan ve canını feda etmekten çekinmemiştir. Vatan bizim için asla sıradan bir toprak parçası değildir. Vatan atalarımızdan devraldığımız en kutsal emanet, aziz şehitlerimizin kanı ve kahraman gazilerimizin bir parçasıdır. Bu nedenle vatan, şehitlik ve gazilik kavramları milletimizin nazarında çok derin anlamlar taşımaktadır. Şehit ve gazilerimiz de vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri, Türk kahramanlığının gurur timsali, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilham kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

“Aziz vatanımızda alnı açık, başı dik ve özgür yaşayabiliyorsak, bunu hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimize borçluyuz”

Vatan ve millet sevgisi ile gözünü kırpmadan şehit olan ve şehit olmak için yola koyulup gazilik unvanı ile şereflenen vatan evlatlarına minnetlerini dile getiren Bakan Akar, “Bir hilal uğruna güneş gibi batan, kanıyla al bayrağımıza rengini veren şehitlerimiz ve siz kıymetli gazilerimiz, milli bütünlük ve kardeşliğimizin temel taşlarısınız. Aziz vatanımızda alnı açık, başı dik ve özgür yaşayabiliyorsak, bunu hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Gerçekten sizler ile ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınız ile ne kadar övünsek azdır. Kahramanlıklarınız ve fedakarlıklarınız her zaman vefa ve minnet duygusuyla kutlanacaktır. Bu duygular ile sizlerin ve kıymetli ailelerinizin daima yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu alçakların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı”

Türkiye'nin yeni dönemde savunma alanında, kendi inisiyatiflerini kullanarak gerekli tedbirleri aldığını vurgulayan Bakan Akar, “Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görev ve sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemize yurtiçi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz. Artık terörü kaynağında yok etme stratejisi ile hareket ettiğimizi herkes biliyor. Bu alçakların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı. Komandolarımız her taşın altına bakıyor, her mağaraya giriyor, bu hainleri etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa onları yaptı ve yapmaya devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den bu yan bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bundan sonra da kesinlikle bırakılmayacaktır” diye konuştu.

Bakan Akar, öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması için personel temin ve eğitiminden savunma sanayiine ve yeni askerlik sisteminden teşkilat ve lojistik altyapısına kadar reform değerindeki birçok yenilik ve uygulamanın hayata geçirildiğini kaydetti.

Bakan Akar, ayrıca savunma sanayiinde yerlileşme oranının yüzde 80 seviyelerine geldiğini ve artarak devam edeceğini vurguladı.

“Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir”

Gazi Yüzbaşı Gökhan Cin de, düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı. 6 Kasım 2012 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü ile girdiği çatışma sonucunda yaralanarak gazi olduğunu belirten Cin, 19 Eylül'ün gaziler için çok önemli bir gün olduğunu söyledi. Cin, “Yaralanarak malul olan gazilerin gurur ve şeref günüdür” şeklinde konuştu ve “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” dedi.

Utku Şimşek - Bayram Türüdü



