Bakan Akar: 'Bunlar vatan, millet duygusundan uzaklaşmışlar'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nın açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Akar, teröristlerin taleplerine ‘evet' denildiği taktirde Türkiye'nin 20 yıl geriye gideceğini söyledi. Akar, “Teröristlere elebaşları diyorlar ki; '14 Mayıs seçimlerini bekleyin.' 14 Mayıs seçimleri ile alakalı bunların bir takım şeytani hesaplarının olduğunu, bir takım hesap kitap yaptıklarını ve bu şekilde teröristleri kurtarmak, bu şekilde milletin ve memleketin başına yeniden çorap örmeye çalıştıklarını bilelim. Teröristleri malum partiyle konuşuyor. Bu denklemde masanın altındakiler üstündekilerle konuşuyor. Yani dolayısıyla denklemin içerisinde hepsi var. Bunlar terörün taleplerini dinliyorlar. Onlara vaatlerde bulunuyorlar. Bebek katillerini serbest bırakmayı düşünüyorlar. Açıkça söylüyorlar bunları. Bunu kimsenin görmemesi ve duymaması mümkün değil. Kimse yarın bir gün duymadım, görmedim demesin. Eğer gerçekten bu bebek katilleri serbest bırakılırsa, teröristlerin taleplerine ‘evet' denilirse bu memleket 20 sene geriye dönecek” şeklinde konuştu.

“Ülkelerine ters ve düşmanca bakıyorlar”

Muhalefetin söylemlerini eleştiren Akar, “Bunlar o kadar ileri gidiyorlar ki bunlardan biri, ‘Bu milli muharip uçağı neden gösterdiniz. Cumhurbaşkanı bununla neden övünüyor' diyor. Bunlar bu kadar vatan, millet duygusundan uzaklaşmışlar, kendilerine yabancılaşmışlar ve gerçekten iflah etmez şekilde düşman şekline geçmişler. Ülkesine ters ve düşmanca bakıyorlar. Bir ülke silahlı kuvvetleri için silah, mühimmat, araç yaparsa bundan insanlar keyif alır. İnsanlar bununla gurur duyar. Siz eğer milli muharip uçaktan, TCG Anadolu'dan, İMECE uydusundan, Altay tankından, İHA ve SİHA'larımızdan zevk almıyorsanız, gurur duymuyorsanız sizde bir hastalık var” ifadelerini kullandı.

Ali Göç - Mükremin Kaya



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.