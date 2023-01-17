Bakan Akar, Çekya Savunma Bakanı Cernochova ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi temasları kapsamında geldiği Çekya'da temaslarını sürdürüyor. Başkent Prag'da, Savunma Bakanlığı'nı ziyaret eden Bakan Akar, Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova tarafından askeri törenle karşılandı. Tören kıtasının çalınmasının ardından iki ülkenin ulusal marşları okundu ve resmi geçit sona erdi. Törenin ardından Bakan Akar ve Bakan Cernochova Bakanlık binasına geçerek heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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