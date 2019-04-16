Bakan Akar gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır sürdüğünü ve bunların önemli olduğunu belirten Bakan Akar, hem askeri hem de diğer alanlarda işbirliğinin devam ettiğini bildirdi. Yaşanan bazı problemleri hatırlatan Bakan Akar, "Bu problemleri başkaları çözmeyecek, biz çözeceğiz. Bu problemlerin çözümü için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Önümüzdeki dönemde bunlarla alakalı sorunların çözülmesinin de bir şekilde mümkün olacağını umuyoruz" diye konuştu.

Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı diyaloğun önemine değinerek, "Bazen ciddi şekilde yanlış anlaşılmalar, yanlış anlatımlar oluyor. Bazen bunlar doğal bir şekilde gelişirken bazen de bilinçli bir şekilde yanlış yerlere götürülebiliyor. Bazı bilgiler yanlış aksettiriliyor. Politikacılar, senatörler birçok konunun ayrıntısını bilemeyebilir. Bazı ayrıntılar da kararlara etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

""Çok ciddi şekilde hava ve füze tehdidine maruz olduğumuzu bilin"

Türkiye'nin hava ve füze tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Çok ciddi şekilde hava ve füze tehdidine maruz olduğumuzu bilin. Bizim çevremizdeki ülkelerden geliyor. Dolayısıyla bizim onlara karşı bir hava ve savunma sistemi talep etmemiz, istememiz, bunun için çalışmamız çok çok doğal bir şey. Bu egemenlik meselesi, bağımsızlık meselesi, güvenlik meselesi, savunma meselesi. Biz problem odaklı çalışıyoruz. Bizim bir problemimiz var, nedir bu? Türkiye'ye yönelik hava ve füze tehdidi. Ne yapacağız? 82 milyonun savunmasını, güvenliğini sağlayacağız. Bunun için elimizdeki imkanları kullanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Patriot tedarikine ilişkin ABD'den yapıldığı belirtilen teklife ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Füze ve hava savunma sistemleriyle alakalı kriterlerimiz belli. Bazı iyileştirmeler oldu. Şimdi yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor" yanıtını verdi. Bakan Akar, iki ülke ilişkilerinde ayrıştırıcı ve ültimatom dilinin kullanılmamasının önemine de değinerek S-400 tedariki ve F-35 projesinin birbirine bağlanmaması gerektiğini belirtti.

"S-400'ün görevi Ankara ve İstanbul'un savunması olacak"

F-35 savaş uçakları ile S-400'lerin yakın konuşlandırılması durumunda birbirlerinin teknik bilgilerini alabileceğine yönelik tartışmaları anımsatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"S-400 Suriye'de konuşlu ama İsrail'in yakın mesafede konuşlu F-35'leri var. Diğer taraftan Baltık ülkelerinde de buna benzer durumlar var. Biz diyoruz ki gelin oturalım, teknik bakımdan yapılması gereken neyse konuşalım. Biz bunları NATO sistemlerine entegre etmeyeceğiz. Ayrıca bizim milli olup da NATO için çalışan unsurlarımıza da entegre etmeyeceğiz. Bunlar bağımsız, ayrı bir şekilde çalışacaklar. Muhtemelen Ankara ve İstanbul'un savunması olacak S-400'ün görevi. Diğer taraftan da F-35'lerin yeri ise Malatya. Burada yatırımları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Arada ciddi bir mesafe var. Bunları tartışalım, konuşalım. Eğer bu çalışmalar sırasında hakikaten teknik bakımdan alınması gereken tedbirler varsa yapalım. O konuda açığız. S-400 gelmedi daha ama gelecek. Geldiği zaman ne yaparız? Bu Ankara olabilir, İstanbul olabilir veyahut da bir sanayi bölgesi olabilir. Füze ve uçak tehdidine karşı nereleri hassas, bu çalışılan bir konu."

Hava savunma sistemlerinin menziline dikkati çeken Bakan Akar, "Türkiye'nin hava sahasını tam olarak kontrol altına alacaksak bizim birçok hava ve füze savunma sistemine ihtiyacımız var" diye konuştu.

ABD'den yapılan F-35'lerle ilgili olası yaptırım söylemlerine karşı Türkiye'nin hazırlığının olup olmadığı sorulan Bakan Akar, "Varsayımlarla konuşup da bazı şeyleri zorlaştırmak veya yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için o tarafını bırakıyoruz. Mevcut durum çerçevesindeki çalışmalarımız sürüyor, olasılıklara karşı da her türlü hazırlığımızın olduğunu söyleyebiliriz" yanıtını verdi.

"Rusya tarafından 'Haziran' telaffuz edildi"

ABD'nin Patriot ile ilgili sunduğu son teklife ilişkin belli bir tarihin olup olmadığı sorulan Bakan Akar, çalışmaların sürdüğünü yineledi.

S-400'lerin ne zaman Türkiye'ye gelmesinin planlandığı sorulan bakan Akar, "Son görüşme sırasında Rusya tarafından 'Haziran' telaffuz edildi ama onun da gelmesi, gitmesi vesaire başka bir çalışma konusu" diye konuştu.

S-400 ile F-35'in teknik olarak nasıl ayrıştırılacağına yönelik ABD'lilerle teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Bakan Akar, "Bizim teklifimizde Amerikalıların masasında bu" yanıtını verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki bir güvenli bölgeye yönelik söylemler hatırlatılan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Niye orada 30-40 kilometreden bahsediyoruz. Son zamanlarda teröristler maket uçaklara patlayıcı koyarak ülkemizdeki karakollarımıza, insanlarımıza karşı kullanıyorlar. Biz teröristleri alın, silahlarını toplayın, bunları 30-40 kilometrenin dışına çıkarın diyoruz. Bizim temel teklifimiz bu. Bu maket uçakların menzili takriben 30-40 kilometre. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki yeteneği ve müsait olan tek güç. Burada esas olan maksat, bizim maksadımız hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak. Bizim derdimiz bu. Biz Suriye'nin hem politik kişiliğine hem toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Hiçbir şekilde Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim meselemiz terörist unsurlardan ülkemize karşı gelen risk, tehdit, tehlike."

"Şu anda bir denge kurulmuş vaziyette"

Bakan Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin soru üzerine de "Çok zorluklardan geldik, şu anda bir denge kurulmuş vaziyette" dedi. Bakan Akar, Türkiye'nin orada üzerine düşen görevlerin tamamına yakınını gerçekleştirdiğini belirterek, bölge halkının güvenliği ve huzuru için gayret gösterdiklerini söyledi.

Sudan'daki son gelişmelere ilişkin soruya da Bakan Akar, "Afrika ülkelerinin birçoğunda Orta Doğu'dan bazı ülkelerin bir yarışı var, Libya, Cezayir, Tunus dahil. Orada birtakım görünen, görünmeyen mücadele şekilleri var. Bizim temennimiz Sudanlı kardeşlerimizin bir an önce barış, huzur, güven içinde, olabildiğince demokratik çerçeve içinde yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerini idare etmeleri. Dileğimiz bu" şeklinde konuştu.

Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Ayyıldız Projemiz var. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık, 'devam' talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde projede çalıştığımız ekiple toplanacağız ve inşallah bunu geliştireceğiz" diye konuştu.

İnsansız kara araçları konusunda gelinen noktayı da başka bir soru üzerine değerlendiren Bakan Akar, "Birçok konuda araştırma, geliştirme faaliyetlerimiz sürüyor. Özel sektör, asker işbirliği, üniversitelerin katkıları, devlet kurumlarının çalışmaları bu konuları gayet güzel bir raya soktu ve inşallah kara araçları dahil buna benzer hayata geçtiği zaman ülke olarak hepimiz sevineceğiz çalışmalar ilerliyor" ifadesini kullandı.

Muhammed Mollaoğlu

