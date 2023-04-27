Bakan Akar: 'Cumhurbaşkanımızın savunma sanayiine olan ısrarı bütün sistemi hareketlendirdi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayi Odası'nın Nisan ayı meclis toplantısına katılarak iş insanları ile buluştu. Bakan Akar, yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru zeminlerde Türkiye'yi koruması için ne gerekiyorsa yapılmasının gerektiğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın savunma sanayiine olan ısrarı bütün sistemi hareketlendirdi. Diğer fabrikalar, vakıf şirketleri eskiden de vardı. Ancak burada bir motivasyona gerek vardı. Biraz itmeye, biraz çekmeye gerek vardı. Bu gerçekleşti. Şu anda çok şükür bu noktaya gelindi. Burada akademisyenlerden, basın mensuplarından bir takıp tenkitler geliyor. Arkadaşlar bizim yaptığımız Togg dünyanın en iyi arabası değil. Bizim yaptığımız uydu dünyanın en iyi uydusu değil ama bizim malımız. Bizim bağın malı. Burada, ‘milliyetçilik, vatan severlik, sanayii desteklemek, kardeşinin yaptığını desteklemek' deyin. Burada bu konuda buna sahip çıkmamız lazım. Benimsememiz lazım. Yoksa ‘tekeri böyleydi, direksiyonu şöyleydi' diyerek, olmaz. İyi de yapmayalım mı? İlla bir yerden başlamayalım mı? ‘Yapacağız' dedik ve yaptık. İnşallah bundan sonrada bu azim ve kararlılıkla milli muharip uçağını da yapacağız, tankı da yapacağız, kızıl elmayı da uçuracağız. Silahlı kuvvetlerimizin meşru zeminlerde ülkemizi ve milletimizi koruması için ne lazımsa, temel ihtiyaç maddeleri ne ise bunları bizim yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

“PKK, Kürt kardeşlerimin temsilcisi değil”

PKK terör örgütünün Kürt vatandaşları temsil etmediğini vurgulayan Bakan Akar, “Bunların kendi başlarına yapacakları hiçbir şey yok. Bunlar asla Kürt kardeşlerimizin temsilcileri değil. Kürt kardeşlerimizi bunlar temsil etmiyor. Kürt kardeşlerimiz PKK değil, PKK Kürt değil. PKK'nın içerisinde her millet var. Bunlar terör örgütü, bunlar maşa, bunlar kukla. Bunların efendileri var. Onlar ne söyler ise onu yapıyorlar. Bunların maksadı Türkiye daha büyük ve daha güçlü olmasın. Bu konuda bizim yapabileceğimiz en önemli şey; bu terör örgütlerinin miadının dolduğunu ilan etmek. Bunları artık kullanılmaz hale getirmek. Öyle bir şey yapmamız lazım ki bunların artık işe yaramaz olduğunu bunların efendilerinin görmesi lazım. Bizim bunu onlara göstermemiz lazım. Bu manada Irak'ın kuzeyinde girmediğimiz delik kalmadı. ‘Girilemez, çıkılamaz' denilen yerlerin hepsi yıkıldı. Mehmetçik bunların hepsini çiğnedi. Son 10 gün 1 hafta içerisinde mücadele yine devam ediyor. Toplam 26+ terörist etkisiz hale getirildi. Bu devam edecek. Bunların önünde 2 yol var. Ya yok olacaklar ve ya adalete teslim olacaklar. ‘Efendim biz artık geri dönelim' gibi bir şey yok. Azimliyiz, kararlıyız. Allah'ın izniyle bu terör belasından milletimizi kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, dernek başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Mükremin Kaya

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.