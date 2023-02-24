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Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun'daki çalışmaları inceledi

Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun'daki çalışmaları inceledi
Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun'daki çalışmaları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun’daki 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi - Tıkla İzle

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu Osmaniye'de gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İskenderun'a geçti. Depremde zarar gören 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Birlik tarafından gerçekleştirilen arama, kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, depremde zarar görmesine rağmen hemen vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiği tebrik etti.

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremzedelere yardımların hızlı şekilde gönderilmesine katkı sağlamak için Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda kurulan lojistik merkezde incelemelerde bulundu.

Musa Erdoğan

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