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Bakan Akar: 'Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz'

Bakan Akar: 'Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz'
Bakan Akar: 'Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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