Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. NATO Karargahı'nda görüşmeler gerçekleştiren Bakan Akar, bu kapsamda Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Finlandiya'nın Madrid'de imzalanan memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin ve somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.

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