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Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi

Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi
Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tiflis'te 26 Mayıs Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen törenin ardından Başbakan Mamuka Bakhtadze ve Savunma Bakanı Levan İzoria ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, Kahramanlar Anıtını ziyaret ettikten sonra Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Başkent Tiflis'te Başkanlık Sarayında resmi törenle karşılanan Akar, Zurabişvili ile fotoğraf çekildikten sonra basına kapalı ikili görüşme gerçekleştirdi.  

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