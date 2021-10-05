Bakan Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Telavi kentinin Tsinandali bölgesinde 8.si gerçekleştirilen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının sonunda bakanlar tarafından “Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi” imzalandı, ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Bölgenin barışı, istikrarı ve geleceği konusunda neler icra edilebileceğini değerlendirdik"

Bakan Akar, “Değerli kardeşim” diye hitap ettiği Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze'nin ev sahipliğinde önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Kafkasya'nın önemli ülkesi Gürcistan'da yaptığımız toplantının ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum" dedi. Akar, "Savunma ve güvenlik başta olmak üzere tüm ilişkilerimizi toplantılar sırasında gerek mevcut şekliyle gerekse neler yapılabileceği bakımından değerlendirme fırsatı bulduk. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere geniş bir perspektifle olaylara bakarak bölgenin barışı, istikrarı ve geleceği konusunda neler icra edilebileceğini değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

"Üç ülkenin de yer aldığı bu coğrafya, hayati bir öneme sahip"

Üç ülkenin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Bakan Akar, “Üç ülkenin de yer aldığı bu coğrafya, petrol ve doğalgaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu bölgenin barış ve istikrar içinde olması sadece bizler için değil tüm bölge ülkeleri için de önem arz ediyor” dedi.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma alanında müşterek iş birliğinin esas ve ilkelerini belirleyen “Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın geçen sene imzalandığını hatırlatan Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu mutabakat muhtırası işlerimizi son derece kolaylaştırmaktadır. Özellikle savunma ve güvenlik alanında çok önemli mesafeler kat etmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında her geçen gün derinleşmekte olan ve kapsamı genişleyen ilişkilerimizin başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda çok daha ileri seviyelere geleceğini de bugün yaptığımız toplantılarda müşahede ettik. Üç ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kendisine ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlikten dolayı bir kez daha teşekkür eden Bakan Akar, Gürcistan'da romantizm akımının öncüsü şair, aynı zamanda bir asker olan Alexander Çaçavadze'nin sarayının da bulunduğu, düzenlenen müzik festivaliyle isminden söz ettiren Tsinandali'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Gürcistan halkına selamlarını iletti.

Bakan Akar, “Değerli Kardeşim” diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a da teşekkür ederek dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarını sundu.