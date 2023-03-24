Bakan Akar Hatay'da depremzedelerle çadır kentte bir araya geldi

Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7, 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

AFAD tarafından kurulan Büyük Dalyan Geçici Konaklama Merkezi'ne giden Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Akar, merkezdeki anaokulunu da ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi. Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Aselsan Afet ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. 400'e yakın vatandaşın kaldığı çadır kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar depremzedelerle de bir araya geldi.

Onların taleplerini dinleyen çözümüne yönelik talimat veren Akar, çadır kentteki kreş ve etüt merkezinde de incelemelerde bulundu. Yetkililerden buralardaki faaliyetlere ilişkin de bilgi alan Akar, çocuklara yakından ilgilendi, oyuncak ve çikolata hediye etti. Öte yandan Bakan Akar beraberindeki Orgeneral Güler ile ramazan ayının ilk cumasını vatandaşlarla Hacı Cuma Kahraman Camii'nde kıldı. Bakan Akar, namaz çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Oğuzhan Halil Özbek - Doğukan Gürel

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