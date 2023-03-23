Bakan Akar ilk iftarını Mehmetçik ile yaptı

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta iki büyük depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Ramazan ayına da burada giren Bakan Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı. Depremden etkilenen Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığının yemekhanesinde Mehmetçik ile orucunu açan Akar, iftarın ardından yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar terörle mücadelede kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini belirtti. “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Akar, şunları söyledi:

“Tarihimizde ender rastlanan felaketlerden biri ile karşılaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları depremle mücadele konusunda ilk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu. Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de büyük bir başarıyla vatandaşımızın yaralarının sarılmasına yardımcı oldunuz. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazır olmak için aralıksız eğitim faaliyetlerini sürdüreceğiz.”

Musa Enes Aksakal

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