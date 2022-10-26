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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Tıkla İzle

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Bakan Akar, Wallace'yi Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda askeri törenle karşıladı. Wallace'nin tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Akar ve Wallace görüşme öncesinde Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret ederek, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini inceledi.

Savunma Bakanı Wallace'nin Türkiye ziyareti, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden göreve atanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Milli Savunma Bakanı Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. İstanbul'daki görüşmenin Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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