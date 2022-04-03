Bakan Akar: 'İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak'

İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve kahraman gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvet komutanları, il ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Program Halil Necipoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile başladı.

“Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık”

Programda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Şehitlik ve gazilik en önemli rütbe, en büyük rütbe, en önde gelen rütbe, en önemli makam. Dolayısıyla bunun bilincinde olarak şehitlerimize, gazilerimize ne kadar saygı göstersek onlara ne kadar hürmet etsek az olduğunu biliyoruz. Biz gerçekten ordu - milletiz, gazi - milletiz, gazayı bilen milletiz. Diğer taraftan da ordumuz peygamber ocağı olarak bilinen bir ordu. Dolayısıyla bunun ikisinin karşı karşıya gelmesinden ortaya çıkan müthiş bir sinerji, bir kuvvet var. Bu istikamette bu zamana kadar ordumuz, güvenlik güçlerimiz çalışmalarını yaptılar, yapıyorlar. Aynı şekilde inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamak için de bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz. Ve sizlerin şehitlerin, gazilerin, ailelerinin, çocuklarının, eşlerinin, yakınlarının gözyaşlarının da hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

“Teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar”

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Akar, “Bu şekli ile terörle mücadele bir tarafta yurt içinde ve sınır ötesinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde devam ederken, diğer taraftan da sınır ötesindeki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bugüne kadar 24 Temmuz 2015'ten itibaren yoğun bir şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Yurt içinde Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2022'den itibaren de bugüne kadar 722 terörist etkisiz hale getirildi. Ve bu mücadele bitmedi, bitmeyecek teröristler hiçbir şekilde rahat değil. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar, teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. İster PKK deyin ister YPG deyin bunların birbirinden farkı yok. Suriye'nin kuzeyindeki YPG, Irak'ın kuzeyindeki PKK, onlar birbirinin aynısı. Bunların arkasında kim olursa olsun bunları kimler destekliyorsa desteklesin Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz bunların peşindeyiz. İnşallah bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah 85 milyon vatandaşımızı 40 seneden beri başımıza musallat olan bu beladan kurtaracağız” şeklinde konuştu.

“Bir an önce ateşkesin yapılması bir an önce tahliyelerin gerçekleştirilmesi, istikrarın sağlanmasını istiyoruz”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili konuşan Bakan Akar “Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna'da meydana gelen bu çatışmayla alakalı olarak da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklar ile beraber gerekli çalışmalar yapılıp Antalya'da Dışişleri Bakanımız tarafından dışişleri bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, dileğimiz çok kısa bir zaman sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin bir araya getirilmesinin olacağını biz değerlendiriyoruz, bekliyoruz. Bu çerçevede bir an önce ateşkesin yapılması bir an önce tahliyelerin gerçekleştirilmesi, istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin yapmadığı kadar insani yardım konusunda cömert davrandı Ukrayna'ya karşı. Oradaki insani dramı hafifletebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ve hala elimizden geldiğince ne yapabilirsek insani yardım konusunda bunları yapmayı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak, oradaki insanların tahliyesi de mümkün olacak. Daha sonra da orada bir barış ortamı, görüşmeler istikrar ortamı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Hakkınızı hiçbirimiz hiçbir şekilde ödeyemeyiz”

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise “Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridir. Ancak siz bilemezsiniz' buyuruyor. Vatan sevgisi imandandır. Şehitlik ve gazilik, vatan, devlet, millet, bayrak ve ezan sevgisinin en taçlanmış halidir. Kahraman ordumuz, tarihinden gelen o asil duruşuyla dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan savunmasında en büyük gücümüz en büyük dayanağımızdır. Aziz şehitlerimizin çok sevgili aileleri, şehadete bir gül bahçesine girer gibi koşan evlatlarınız kalbimizin en müstesna yerinde ebediyen yaşamaya devam edecekler. Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerimiz, göğsünüzde taşıdığınız madalyalar, bu milletin şerefidir, onurudur. Hakkınızı hiçbirimiz hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet, sizlerin kıymetini ve değerini asla ama asla unutmayacak. Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz. Yeter ki dualarınızı üzerimizden eksik etmeyin. Bizler için en büyük ödül sizlerin hayır dualarıdır” diye konuştu.

Program İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yemek duası ile sona erdi.

Davut Has