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Bakan Akar, Irak sınırında!

Bakan Akar, Irak sınırında!
Bakan Akar, Irak sınırında!

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, Irak sınırında! - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da sınır hattına hareket etti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Akar buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.
Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

Doğukan Gürel
 

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