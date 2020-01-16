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Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Sabah saatlerinde ilk olarak Tümgeneral Bakıri ile görüşen Bakan Akar, daha sonra İranlı mevkidaşı Hatemi ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mehmet Kalay

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