Bakan Akar Isparta'da ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Isparta'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valiliği ziyaret etti. Bakan Akar, Vali Aydın Baruş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, Valiliğin ardından Isparta Belediyesini de ziyaret etti ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Akar, ziyaretlerinin ardından Tarihi Üzüm Çarşısı ve Mimar Sinan Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla sohbet etti.

Musa Erdoğan

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